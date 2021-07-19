Antalya'da bir kişi kız arkadaşının otomobilini kundakladı
- DHA
- 19.07.2021 - 17:32
Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak’a park edip, evine çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Svıtlana Borysenko'ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
"ERKEK ARKADAŞIM ARAYIP, YAKACAĞIM DEMİŞTİ, İNANMAMIŞTIM"
Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.
KOMŞUSU: ARABAYA BENZİN DÖKÜP ÇAKMAĞI ÇAKTI
Borysenko’nun komşusu Ramazan Utku ise, "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu.
Polis, M.E.'yi bulmak için çalışma başlattı.