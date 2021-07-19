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    Antalya'da bir kişi kız arkadaşının otomobilini kundakladı

    Antalya'da yerleşik Rus Svıtlana Borysenko'nun park halindeki otomobili kundaklandı. Borysenko, "Erkek arkadaşım arayıp yakacağım demişti ama inanmamıştım" dedi.
    • DHA
    • 19.07.2021 - 17:32
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    Antalya'da bir kişi kız arkadaşının otomobilini kundakladı

    Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak’a park edip, evine çıktı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Svıtlana Borysenko'ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

    "ERKEK ARKADAŞIM ARAYIP, YAKACAĞIM DEMİŞTİ, İNANMAMIŞTIM"

    Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

    KOMŞUSU: ARABAYA BENZİN DÖKÜP ÇAKMAĞI ÇAKTI

    Borysenko’nun komşusu Ramazan Utku ise, "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu.

    Polis, M.E.'yi bulmak için çalışma başlattı.

    Antalya da bir kişi kız arkadaşının otomobilini kundakladı #1

    Antalya da bir kişi kız arkadaşının otomobilini kundakladı #2

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