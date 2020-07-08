Antalya'da bisikletli çocuğa kesilen ceza iptal edildi

Kumluca İlcesi'nde bisikletli bir sürücü, kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle kesilen 420 TL'lik cezayı mahkeme kaldırdı.

Antalya'nın Beykonak Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Furkan Kudret Öz, 19 Ocak'ta bisikletiyle iş yerine giderken trafik polislerince durduruldu.

Öz'e kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle toplam 420 TL ceza kesildi.

BİSİKLET İÇİN KASK TAKMA ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

Adliyeye giderek cezaya itiraz eden sürücünün başvurusu Kumluca Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisiklet için kask takma zorunluluğu olmadığı ve kırmızı ışık ihlaliyle alakalı fotoğraf ve kamera görüntüsü gübü somut bir delil bulunmadığı için mahkeme tarafından idari para cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına hükmetti.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme lehine karar verdiği için mutlu olduğunu söyledi.