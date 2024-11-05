Antalya'da çalılık yangını

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, Sorgun Mahallesi 8148 Sokak'taki yangın ihbarı üzerine harekete geçti.

EVLERE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, ev ve inşaatlar arasında bulunan boş arsadaki kuru ot ve çalılıktaki yangını kısa sürede söndürdü. Evlere ulaşmadan söndürülen yangının, sigara izmaritinden çıkmış olabileceği belirtildi.