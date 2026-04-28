Antalya'da denize giren şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da denize giren ve uzun süre geri dönmeyen şahsın cansız bedeni deniz polisi ekipleri tarafından bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde öğle saatlerinde denize giren şahsın uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri yaptıkları arama çalışmaları sonucu kayıp şahsı kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta buldu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılarak karaya getirilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin cenazesi inceleme çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen şahıstan geriye denize girmeden önce kayalıklara bıraktığı ayakkabısı ve kapüşonu kaldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)