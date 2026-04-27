Antalya'da derbi galibiyetini kutlayan bir taraftar bıçakla yaralandı

Süper Lig'de derbi zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyeti, Antalya'da sokaklara taşındı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.

DERBİ SONRASI SOKAKLARDA COŞKU

Kent merkezinde Işıklar Caddesi ve Kültür Kafeler Caddesi'nde toplanan taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle renkli görüntüler oluştururken, bazı taraftarlar ise araçları ile konvoy düzenledi.

Galibiyet sevincini yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, marşlar söyleyerek derbi zaferini kutladı.

Maçın bitiş düdüğü ile Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak üzerinde zaman zaman karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında küçük çaptı tartışmalar yaşandı.

BİR TARAFTAR BIÇAKLANARAK YARALANDI

Öte yandan kutlamalar sırasında derbi maçını arkadaşları ile birlikte izleyen ve galibiyet coşkusunu yaşamak isteyen ve isminin Mehmet A. olduğu öğrenilen bir Galatasaray taraftarı ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak yaralandı.

Olay sonrası kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından arkadaşının verdiği formasını sallayarak bindiği ambulansla hastaneye kaldırıldı.