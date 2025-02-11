Antalya'da diyaliz tedavisi gören engelli kızın ailesi yardım bekliyor

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Melek Kurşun, 4 yıldır diyaliz tedavisi görüyor.

Her gün 10 saat boyunca makinaya bağlı kalması gereken Melek, elektrikler kesilince sağlık sorunları yaşıyor.

"ELEKTRİKLER GİTTİĞİ ZAMAN DÜNYA DURUYOR BİZİM İÇİN"

Maddi durumlarının jeneratör almalarına yetmediğini belirten anne Asiye Kurşun, elektrikler gittiği zaman Melek'in makinadan ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun da sağlık sorunlarını daha da artırdığını söyledi.

Asiye Kurşun, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Elektrikler gittiği zaman dünya duruyor bizim için. Çünkü Melej/sı tedavisi yarıda kalıyor. Makinadan ayırdığımızda Melej/sı vücudu şişiyor, karnı ağrıyor, yemek yiyemiyor, çok huzursuz oluyor. Bu durum sürekli yaşanıyor. Her elektrik kesildiğinde tekrar baştan başlamak zorunda kalıyoruz. O yüzden bir jeneratöre ihtiyacımız var. Çünkü tedavisi kesildiği zaman Melek'in sağlığı daha da kötüleşiyor."

ÖZEL BAKIM İSTİYOR

Geçimlerini sağlamakta zorluk çektiklerini kaydeden Kurşun şunları söyledi:

"Evin kirası var, eşimin maaşı ise yeterli değil. Eşim emekli, ben çalışamıyorum. Çünkü Melek'e bakmak zorundayım. Üç çocuğum var, ama Melek özel bir bakım gerektiriyor. Yardımseverlerden bir el uzatmalarını bekliyoruz, Melek'in tedavisi için bir jeneratöre ihtiyacımız var"

TEDAVİSİNİN AKSAMADAN DEVAM ETMESİ İÇİN MELEK YARDIM BEKLİYOR

Asiye Kurşun şöyle dedi: