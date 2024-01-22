Antalya'da dolu bastırdı: Sokaklar beyaza büründü

İHA
Antalya’da akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.
Sokaklar beyazla kaplandı
Yağan dolu ile yollar ve sokaklar bir anda beyaza büründü.
Kısa süreli yağış, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı
Dolunun ardından şiddetini artıran yağmur ile birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.
Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman ve Hurma Mahallelerindeki rögarlar yağmurdan kaynaklı taştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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