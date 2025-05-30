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Haber Merkezi

Antalya'nın bazı ilçelerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.

Yanköy, Şatırlı ve Tekke mahallelerinde 30'a yakın seranın plastik örtüleri yırtıldı, camları kırıldı; açık alandaki karpuz tarlaları da ciddi hasar gördü.

"BU SENE BU ÇİFTÇİ NE ÇEKTİ YA!"

Yaşanan felaketin ardından bir çiftçinin sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti.

Videoda, gözyaşları içinde konuşan kadın çiftçi, "Bu meyve bitti şu an, arabanın camları kırıldı. Felaketi yaşıyoruz. Bütün bahçem mahvoldu. Bu sene bu çiftçi ne çekti ya!" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi .

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, çiftçilerin zararlarının en kısa sürede karşılanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.