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Antalya'da drift atan sürücüye 128 bin 932 TL ceza

Antalya'da drift atan sürücüye 128 bin 932 TL ceza Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu.