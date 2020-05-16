Antalya'da drift yapan sürücüye 6 bin 500 lira ceza

Drift yaptığı aracına 6 bin 500 lira ceza yazılan sürücü," Pişman değilim. Daha sevgilimi de yanıma alıp drift yapacağım." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Fatih Kayan(22) gezintiye çıktığı aracı ile sanayi sitesinde drift yaptı.

Kimsenin olmadığını düşünen Kayan'ın, drift yaptığı anlar sitedeki bekçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aracın plakasına 6 bin 500 lira para cezası uygulandı.

"CEZAYA KARŞI DEĞİLİM AMA ÇOK OLMAMASI LAZIM"

E-devlet sisteminden ceza uygulandığını öğrenen Kayan, "Bir gece vakti işten çıkışta sanayiye varalım dedik. Aslında petrole gitmekti amacımız. Ama işte dönüşte kendimizi tutamadık ve iki tur atalım dedik. Tam o sıra zaten yanımızda bekçiler varmış göndermedik. Bekçiler işte videomuzu çekmiş. 6 bin 500 lira da ceza. Cezaya karşı değilim ama bu kadar çok olmaması lazım." dedi.

Driftten 6 bin 500 Lira ceza yedi, 'Pişman değilim' dedi

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Araba konusunda yaptıklarından hiç bir zaman pişmanlık duymadığını belirten Kayan, "Bu zamana kadar kazandığımı hep arabaya harcadım. 2 ay kadar daha arabaya harcayacağım. Çok fazla değişen bir şey olmayacak aslında. Yine olsa yine yaparım ama, ben sonuçta sessiz sakin bir yerde yaptım. Ev olan rahatsız edici bir yerde yapmadım. Hani trafikte yapsam sonuna kadar haklılar ki trafikte de yapmıyorum yapmam da karşıyım da zaten." dedi.

"BU HEYECANI SEVGİLİME DE YAŞATMAK İSTİYORUM"

Hayalinin, arabasıyla sevdiği kıza evlilik teklifi yapmak olduğunu belirten Kayan, "Benim arabama F-31 diyorum. Bu heyecanımı sevgilime de yaşatmak istiyorum. Kız arkadaşım da alıştı böyle araba kullanmama artık rahatsız olmuyor. Arkadaşlarımla 8-10 arabanın önünde işte benimle evlenir misin? yazısıyla evlenme teklifi edeceğim." dedi.

"CEZAYI DÜŞÜRMÜYORLARSA PİST YAPSINLAR"

Yediği cezanın fazla olduğunu düşünen Kayan, " Devletimize mesajım cezayı düşürmüyorlarsa en azından pist yapsınlar. Biz de orada heyecanımızı yaşayalım." dedi.

Drift yaptığı videoyu izleyen genç, "Kendi videonu izlemek pişmanlık yaratıyor." dedi.