Antalya'da en genç akrobasi pilotu destek bekliyor

Dünyanın en genç akrobasi pilotu unvanına sahip olan 17 yaşındaki Harun Karateke, dünya çapında yarışmalara katılabilmek ve Türkiye’yi temsil etmek için destek bekliyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 senedir yamaç paraşütü ve akrobasi pilotluğu yapan ve dünyanın en genç akrobasi pilotluğu unvanına sahip olan Harun Karateke (17) ilgi çekiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Alanya'da eğitimler alan Karateke, akrobasi pilotluğunda ilerleyerek dünya çapında yarışmalara katılmak istiyor. Bu konuda çok fazla destek ve sponsor bulamadığını belirten genç akrobasi pilotu, dünyada şu an tek olmasının kendisi ve ülkesi için önemli olduğunu belirtiyor.

Karateke, dünyada Türkiye'yi temsil etmek istediğini söylüyor.

“MERAK ETTİM, EĞİTİMLERE BAŞLADIM”

Karateke, küçükken yamaç paraşütü pilotu olan babasının yanına gelip giderek, bu spora merak duyduğunu anlatırken, "Kanat katlamaya yardım ediyordum, ondan sonra bileklik falan yaparken merak duydum, eğitimlere başladım. Sonrasında sportif olarak devam ettim ve akrobasiye merak salıp, sürdürüyorum." dedi.

Dünyanın en genç akrobasi pilotu olduğu için yerli ve yabancı birçok yerden tebrik aldığını söyleyen Harun Karateke, "Herkes tebrik ediyor. Tanışmak isteyenler var. Herkes başarılarımın devamını diliyor." diye konuştu.

“BU SPOR ÇOK GÜVENLİ KORKACAK BİR ŞEY YOK”

Yaptığı işin zorluğundan da bahseden Karateke, şunları söyledi:

"Biraz zor, zamanlama ve yetenek istiyor. Aynı zamanda biraz korkutucu. Ama hareketleri yapa yapa alışıyorsunuz. Ondan sonra daha çok ileri gitmek istiyorsunuz. Bu aslında yükseklik korkusu değil, düşme korkusu. Ben de mesela bir binaya çıktığım zaman düşmekten korkuyorum ama bu çok güvenli bir spor. Eski zamanlara göre daha çok geliştirdiler. Güvenlik arttıkça pilotaj da artıyor. Her şey güzelleşti. O yüzden kimsenin korkmasına gerek yok."





12 YAŞINDA TEK BAŞINA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇUYOR

Harun Karateke, kendisi gibi akrobasi pilotu olmak isteyen kardeşi 12 yaşındaki Faruk Karateke'ye de bu sporu öğrenmesi için yardım ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır eğitim alan ve 3 aydır tek başına uçmaya başlayan Faruk Karateke, ağabeyi gibi iyi bir akrobasi pilotu olmak istiyor.

Faruk Karateke, "Babam paraşüte başlamıştı. Ağabeyim de babama yardım ediyordu. Ağabeyim öğrendi paraşütü, uçmaya başladı, akrobasi pilotu oldu. Ben de ağabeyimi görüp heves ettim. Ben de eğitim almaya başladım. Şimdi ben de uçuyorum. Çok güzel bir duygu. Beni görenler 'Çok küçük, uçmuyordur' diyorlar. Şaşırıyorlar." dedi.