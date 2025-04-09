Antalya'da eşyalarını yenilediği evi alevlere teslim oldu

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 21.00 sıralarında Tahıl Pazarı Mahallesi 455 Sokak'ta Ferdi A.'ya ait olduğu öğrenilen 2 katlı müstakil üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YARIM SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalede bulundukları yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İKİNCİ KAT YANDI

Yangında evin ikinci katı yanarak kullanılmaz hale geldi. Şans eseri yangında yaralanan olmadı.

Ev sahibi Ferdi A.'nın bir süre önce evde bazı eşyalarını yenilediği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.