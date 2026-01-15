Karneler saat kaçta verilecek? E-Karne sorgulama 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala, 15 günlük sömestr tatiline girmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli karne heyecanı yaşamaya başladı.

Eğitim öğretim yılının ilk yarısını geride bırakacak olan öğrenciler için karne ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

“Karne günü ne zaman?”, “1. dönem karneleri saat kaçta verilecek?” ve “E-Karne nasıl görüntülenir?” soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor.

İşte 1. dönem karnelerin dağıtılacağı saat ve e-karne görüntüleme ekranına dair tüm merak edilen ayrıntılar…

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrenciler, ilk dönem karnelerini aynı gün saat 10.00 itibarıyla alacak.

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 15 günlük sömestr tatiline 19 Ocak 2026 Pazartesi günü çıkacak. Yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından ikinci dönem ders zili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak.

E-KARNE NASIL BAKILIR?

Okullarda karnelerin dağıtılacağı tarihte herhangi bir nedenle fiziki olarak karne alamayan öğrenciler, not bilgilerine ve başarı durumlarına e-Karne sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Öğrenciler ve veliler, ders notları, dönem ortalamaları ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini dijital ortamdan görüntüleyebilecek.

MEB takvimine göre e-Karne sistemi, 16 Ocak Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açılacak. Bu saatten sonra öğrenciler, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak karne bilgilerini inceleyebilecek. Sisteme giriş için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını girmesi yeterli olacak.