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    Antalya'da falezlerden düştü, 500 metre taşındı

    Arkadaşıyla falezlerde otururken 20 metre aşağıdaki ağaçlık ve kayalık alana düşen kişi, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince yaklaşık 500 metre sedyeyle taşınarak yukarıya çıkarıldı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 07:17
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    Antalya'da falezlerden düştü, 500 metre taşındı

    Antalya'nın falezler kısmında yer alan Yavuz Özcan Parkı'nda arkadaşıyla oturan Abdülkadir Ö., iddiaya göre dengesini kaybederek 20 metre aşağıdaki ağaçlık ve kayalık alana düştü.

    Abdülkadir Ö.’nün arkadaşı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak 20 metre düşen Abdülkadir Ö.'ye müdahalede bulundu.

    500 METRE SEDYEYLE TAŞINDI

    Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından Abdülkadir Ö., boyunluk takılarak sedyeye alındı. Gencin düştüğü alanın kayalık olması nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Abdülkadir Ö.'yü yaklaşık 500 metre taşıyarak yukarıya çıkardı.

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    ÇEŞİTLİ KIRIKLAR VAR

    Abdülkadir Ö., ambulansla Antalya Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdülkadir Ö.'nün vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi.

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    POLİSLERDEN SOSYAL MESAFE UYARISI

    Öte yandan Abdülkadir Ö.'nün kurtarılma çalışmalarını izlemek isteyenleri polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

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