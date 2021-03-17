Antalya'da falezlere aydınlatma projesi durduruldu

Antalya'da tepkilere neden olan falez aydnınlatma projesinin beklemeye alındığı açıklanırken, çevreciler projenin iptal edilmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı kıyısından Kaleiçi'ndeki surları ve Tophane Çay Bahçesi alt kısımlarını da içine alarak Kadınyarı'na kadar birinci etap, Yavuz Özcan Parkı ikinci etap ve Atatürk Parkı üçüncü etap olarak toplamda 3.4 kilometrelik falezleri ışıklandıracağını duyurdu. Proje duyurulduktan sonra nesli tehlike altındaki Akdeniz fokları, binlerce yarasa ve diğer kuş türleriyle bölgeye özgü bitki türüne zarar vereceği yönünde tepkilere yol açtı.

PROJE BEKLEMEYE ALINDI

Projeye ilişkin son dakika gelişmesini, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü ve Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, DHA'ya açıkladı. Projenin orijinal halinin video görüntülerini paylaşan Dr. Oğuz, falezlere ışıklandırma projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından beklemeye alındığını açıkladı.

Falezlere aydınlatmanın 20-25 yıldır Antalya kamuoyunda çok ses getiren ve her belediye başkan adayının projesi olduğunu belirten Dr. Cem Oğuz, “Bu dönem başkanımız da turizme yeni bir trend katmak adına falez aydınlatma projesini ortaya koydu. Antalya falezleri Konyaaltı Varyant'tan başlayıp Karpuzkaldıran bölgesine kadar 12 kilometrelik bir hat. Başkanımızın düşündüğü proje 12 kilometrelik hattın sadece 1 kilometrelik kısmı. Bu 1 kilometrelik kısım, deniz trafiğinin çok yoğun, doğal yaşamın çok az olduğu bölge. Karaalioğlu Parkı'ndan başlayıp Yat Limanı ve Yavuz Özcan Parkı bitimine kadarki hat üzerinde yapılacaktı. 1 kilometrelik hatta yapılacak aydınlatma, daha sonra uygun görülürse Varyant'a kadar Atatürk Parkı lokasyonunda tamamlanacaktı" diye konuştu.

KORUMA KURULLARINDAN İZİN ALINMIŞTI

Bu 1 kilometrelik alanda turizme canlılık kazandırılması, kent merkezinin cazibe merkezine dönüştürülmesi ve otellerdeki turistlerin kent merkezine getirilmesi için önemli projelerden biri olduğunu anlatan Oğuz, “Koruma kurullarından izinler alındı ve bir yıldır en ince ayrıntısına kadar proje detaylandırıldı. Noktasal olarak her nokta yerinde tespit edildi ve doğal yaşam da dikkate alındı. Bu alanda sadece Kadınyarı'nda bir Akdeniz foku mağaraya girip çıkıyor ama insancıl olmuş, insanlarla bütünleşik burada. Zaten çok aydınlık bir yer, daha önce aydınlatılmıştı. Onun dışında Akdeniz foklarının yaşam alanı genelde Konserve Koyu'nun olduğu bölge. İki yarasa mağarası ve aydınlatma kesinlikle yapılmadı" dedi.

6 AY, AKŞAMLARI 2 SAAT AÇIK KALACAKTI

Işıklandırmanın sadece 15 Nisan- 15 Ekim arasındaki 6 aylık yaz sezonunda ve 21.00-23.00 saatleri arasında açık olacağını anlatan Oğuz, “İlkbahar ve sonbahar, kuşların göç döneminde aydınlatma yapılmayacaktı. Görsel bir şovdu aslında, hem Antalyalılar hem de turistlerin ilgisini çekecek, doğal yapıya kesinlikle zarar vermeyecek ultraviyole ve kızılötesi, özel tasarruflu LED armatürler kullanıldı. Bir önemli nokta da tanıtımda rengarenk, cümbüş oldu halk buna tepki gösterdi ama sadece beyaz ve günışığı renkleri olacaktı. Özel günlerde ise renklendirme olabilecekti" diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK, PROJEYİ BEKLEMEYE ALDI

Falezlerde daha önce Düden Çayı'nın olduğu bölgede aydınlatma yapılan projeyi de hatırlatan Cem Oğuz, şunları söyledi:

“Kamuoyunda bunun olmasını isteyen ve istemeyen büyük bir kesim var. Özellikle çevresel etkilerle bağdaştırılıyor ama halkta da yanlış bir algı oluştu. Bu 12 kilometrelik falez hattında olmayacaktı, sadece 1 kilometrelik, deniz trafiği çok yoğun bölgede aydınlatma yapılacaktı. Başkanımız bu hassasiyeti kamuoyunda gördü ve bu hassasiyet doğrultusunda projeyi şu an beklemeye aldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreci bekleyeceğiz."

Projeye ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin orijinal görüntüler olmadığını aktaran Oğuz, orijinal haline ilişkin görüntüleri de paylaştı.

AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ: "PROJE İPTAL EDİLMELİ"

Proje, gündeme gelmesinin ardından bazı uzmanların tepkisini çekti. Bölgede yarasa ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Akdeniz foklarının bulunduğuna işaret eden uzmanlar, ışıklandırmayla birlikte bu hayvanların tehdit altında olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

"TÜRKİYE KIYILARINDA 100 KADAR AKDENİZ FOKU YAŞIYOR"

Akdeniz Koruma Derneği (AKD) de projenin iptal edilmesi gerektiğini bildiren yazılı bir açıklama yaptı. Dünya üzerinde 600-700, Türkiye’de kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, yine fokların Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Kırmızı Listeye göre nesli tehlike altında (EN) olduğuna vurgu yapıldı. Akdeniz foku için yürütülen koruma çalışmalarının sadece Türkiye için değil dünya popülasyonu için de önem taşıdığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“Akdeniz foku; habitat tahribatı, yaşam ve üreme alanları olan mağaralara müdahale, balıkçılıkta kullanılan av araçlarına kazara takılma, kasıtlı öldürme, salgın hastalıklar, yasadışı ve aşırı avlanma, deniz kirliliği ve denizel biyoçeşitliliğin azalmasını içeren tehditlere maruz kalmaktadır. Akdeniz Koruma Derneği (AKD), Akdeniz foku izleme ve koruma çalışmalarına 2013 yılında Muğla’da yer alan Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde başlamıştır. 2019 yılı itibari ile Foça, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde türün yılın hangi döneminde, ne sıklıkla ve hangi kıyı mağaralarını üreme ve/veya dinlenme amaçlı kullandığı belirlenirken, bir yandan da kıyı mağaralarını kullanan bireyler tanımlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün onay ve bilgisi dahilinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, deniz memelileri konusunda uzman bir ekip tarafından ve kıyı balıkçıları başta olmak üzere, çalışma alanlarında yaşayanların gönüllü katılımı ile yürütülmektedir.”

"GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK ZOR VE MALİYETLİDİR"

Foklar için kıyılar ve kıyı mağaraların son derece önem arz ettiği belirtilen açıklamada, “Yaşam alanları kısıtlı olan ve çeşitli tehditlerle baskı altında bulunan Akdeniz foku için; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanması planlanan ’Yavuz Özcan ve Karaalioğlu Parkları Hizası Falez Görsel Aydınlatma Projesi’ bir tehdit niteliğindedir. Akdeniz foku, yaşamı kıyıya bağlı olan türlerdendir. Bununla birlikte, Dünya mirası niteliğinde olan ve Kesin Korunacak Hassas Alan koruma kategorisinde bulunan falezler, aynı zamanda barındırdığı kıyı mağaralarıyla birlikte, Akdeniz foku tarafından da kullanılmaktadır. Türün kıyıya bağlı yaşamından dolayı, falezler ve çevresinde aydınlatma projesi ile artacak ışık yoğunluğu ve beraberinde getireceği tekne ve insan yoğunluğu göz önünde bulundurularak her canlının yaşam hakkının bulunduğu ilkesi ve gerçeğiyle, söz konusu aydınlatma projesinin yeniden değerlendirilmesi önemlidir. Falezlerin, nesli kritik tehlike altında bulunan Akdeniz fokunun yanı sıra, yok olma tehlikesi altındaki bitki türleri, dört yarasa türü, gececil balık türleri ve kuş türleri için de üreme, beslenme ve dinlenme alanı olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Antalya, ülkemiz için önemli bir turizm kenti olmakla birlikte, denizel ve karasal biyoçeşitliliği vazgeçilmez ve evrensel niteliktedir. Turizm ve tanıtım faaliyetleri için çeşitli çözümler üretmek mümkün olmakla birlikte, yaşam alanı zarar gördüğü için bulunduğu alanı terk eden nesli tehlike altında türlerin ve habitatların geri dönüşünü sağlamak zor ve maliyetlidir” denildi.

"İPTALİNİ ÖNERİYORUZ"

Açıklamanın sonunda projenin iptal edilmesi gerektiği vurgulanarak, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kıyılarda yürüttüğü ve yürütmeyi planladığı çalışmalar için izleme ve koruma çalışmalarımızın sonuçları ile katkı sunmaktan onur duyacağız. ’Yavuz Özcan ve Karaalioğlu Parkları Hizası Falez Görsel Aydınlatma Projesi’ni Antalya ve Akdeniz fokları için neden olacağı geri dönüşü olmayan kayıplar göz önünde bulundurularak iptalini öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.