Antalya'da Filistin uyruklu genç trafiği birbirine kattı

Sivil polisleri mafya zanneden genç, polislerin üzerine sürdüğü aracı ile yakalanarak emniyete götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde devriye görevi yapan narkotik ekipleri, süratli bir şekilde yanlarından geçen 07 MA 3988 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarı yaptı.

ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İhtara uymayan Filistin uyruklu 21 yaşındaki sürücü Ihab Awwad kaçmaya devam etti. Önüne çıkan diğer ekiplerin de ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı.

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TAKİP SONUCU YAKALANDI

Çok sayıda polis aracını peşine takan Filistinli genç, cadde ve sokaklarda trafiği tehlikeye düşürerek yolculuğuna devam etti. Hiçbir uyarı ve ihtara cevap vermeyen sürücü, girdiği sokakta yolun taşımacılık kamyonuyla kapalı olması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Otomobilde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Awwad’a polis ekipleri takması için maske verdi.

Evrakları istenen sürücü, otomobilinin torpidosunu kırarak çıkardığı belgeleri polise verdi. Türkiye’de ikamet izni bulunan ve öğrenci olduğu belirlenen Awwad’ın ailesinin ise ABD’de yaşadığı öğrenildi.

'MAFYA ZANNETTİM' DEDİ

Büyük korku yaşayan Awwad’ın ilk kez bölgeye geldiği ve kendisini durdurmaya çalışan sivil polis ekiplerini mafya sandığı için durmayarak kaçtığını söylediği belirtildi.

Awwad’ın aracı otoparka çekilirken, dur ihtarına uymama, polislerin üzerine araç sürme, trafiği tehlikeye düşürme, makas atmadan işlem yapılacağı öğrenildi. Ekip otosuna alınan genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil ise otoparka çekildi.