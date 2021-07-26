Konyaatlı Sahili'nde bulunan falezlere denizden iple tırmanan gençlerin zaman zaman ellerini bırakarak oynaması ve balıklama denize atlaması izleyenleri de endişelendirdi.

Turizm şehri Antalya’da son günlerde havaların ısınması ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili akına uğruyor. 9 günlük bayram tatilini ve pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü.

GENÇLERİN FALEZLERDE ÖLÜMCÜL OYUNU

Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları ise adeta yürekleri ağza getirdi. Gençlerden bazıları 30 metre yükseklikteki falezlere deniz üzerinde ip yardımı ile tırmandı. Tırmandıkları alanda zaman zaman yürüyüş yapıp ellerini bırakan gençler, bununla da yetinmeyerek oyun havası oynadı.

Antalya'da gençlerin şov için falezlerde ölümcül oyunu-Video

UYARILARA ALDIRMADAN BALIKLAMA ATLADILAR

Son günlerde ülke genelinde yaşanan boğulma vakalarının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan gençler, birbirlerinin üzerine balıklama atladılar. Gençlerin yaklaşık 1 saat süren atlama ve tırmanma şovu olaysız şekilde sona erdi.

FALEZİN UCUNDA GÜNEŞLENDİ

Diğer yandan bir başka genç ise üst kısmını çıkararak 30 metre yükseklikteki falezin en uç noktasına çıktı. Burada güneşlenen ve zaman zaman telefon ile görüşüp, öz çekim yapan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı.