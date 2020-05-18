Antalya'da havaya ateş açan sürücü alkollü çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek aracıyla dışarı çıkan ve havaya ateş açan 66 yaşındaki alkollü şahıs, 6 ay trafikten men edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise 66 yaşındaki bir adam, sokağa çıkma izninin sona ermesinin hemen ardından, 31 AK 971 plakalı aracıyla dışarı çıktı.

Aracıyla ilerleyen adam yanındaki silahla havaya 5-6 el ateş etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerin, yaptığı incelemeler sonucu boş kovanlar bulundu.

Ateş açan şahsın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

ŞAHIS TABANCAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Havaya ateş açılan araç, polis ekiplerince Sorgun Bulvar'nda park halinde bulundu.

Aracın içinde oturan ve isminin Eyüp D. olduğunu belirten şahıs, havaya ateş ettiği kurusıkı silahı polislere teslim etti.

Araçtan havaya ateş edip polisi alarma geçirdi

KISITLAMASI BULUNAN YAŞLI ADAM ALKOLLÜ ÇIKTI

Araçtan inen Eyüp D.'nin yapılan alkol kontrolünde, 413 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ayakta durmakta güçlük çeken şahsın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağını da ihlal ettiği belirlendi.

KARAKOLA PİDE POŞETİYLE GİTTİ

Ekiplere verdiği silahı geri isteyen Eyüp D., araçta tek değerli eşyasının pidesi olduğunu belirtirken, karakola elinde pide poşetiyle gitti.

Sürücü belgesine 6 aylığına el konulan ve kullandığı otomobil 6 ay trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilen Eyüp D., alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından bin 516 lira para cezasına çarptırıldı.

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından karakola götürülen şahsa, meskun mahalde tabanca ile havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da yasal işlem yapılırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.