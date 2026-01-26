Antalya’da hortum seralara zarar verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar daha sonra fırtınayla birlikte sağanak yağışa dönüşürken, denizde oluşan hortum Mavikent Mahallesi Yalı mevkiinden Yenice mevkiine doğru ilerledi.

SERALARA ZARAR VERDİ

Demre Karabucak, Finike Saklısu ve Kumluca Mavikent’te etkili olan hortum seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarındaki günısı sistemlerine zarar verdi.

MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, "Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca her şeyi daha net göreceğiz" dedi.

Mahalleye enerji nakil hatlarında meydana gelen hasardan dolayı elektrik verilemezken, fırtına Kumluca’daki Uygulama Oteli’nin çatısını da uçurdu.