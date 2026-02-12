Trabzon'da koyunlar, minibüsün çevresinde halka oluşturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yassıkaya Mahallesi’nde, yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Faik Hancı, sabah saatlerinde koyunlarını yemlemek için ahırdan çıkardı.

Otlama alanına doğru ilerlemesi beklenen sürü, bu kez park halindeki minibüsün etrafında toplanarak düzenli şekilde dönmeye başladı. Aynı hız ve tempoda hareket eden koyunlar, dakikalar boyunca aracın çevresinde halka oluşturdu.

"AZ DA OLSA RASTLADIĞIMIZ BİR DURUM"

Ortaya çıkan ilginç anları cep telefonuyla kayda alan Faik Hancı, benzer durumlarla nadiren karşılaştıklarını söyledi:

25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanların arabanın etrafında döndüğünü görünce şaşırdım. İlginç bir olaydı, hoşuma gitti ve kayda aldım. Zaman zaman buna benzer durumlar yaşanabiliyor. Kışın köydeyiz, yazın da yaylaya çıkıyoruz. Hayvan sevgisi bizim için her zaman devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.