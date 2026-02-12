Karasu sahilinde riskli yapıların yıkımına başlandı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda Yenimahalle, Aşağıaziziye ve Aşağıincilli mahalleleri sınırlarında bulunan bazı bölgeler, riskli alan ilan edildi. Kararın ardından Karasu Sahil Parkı’nın doğu ve batı kesimlerinde yer alan yapıların kaldırılması için süreç başlatıldı.

Yıkım öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, zabıta ekipleri ile elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Gerekli tedbirlerin tamamlanmasının ardından ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başladı.

EŞYALAR YEDİEMİN DEPOSUNA TAŞINDI

Kolluk kuvvetleri eşliğinde girilen ev ve iş yerlerindeki eşyalar, belediye ekiplerince güvenli şekilde taşınarak yediemin deposunda muhafaza altına alındı. Bölgede bazı vatandaşların, yapılarını kendi imkanlarıyla söktüğü görüldü. Geriye kalan yapıların yıkımı ise ekipler tarafından tamamlandı.

"SAHİL TAMAMEN HALKA AÇILACAK"

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürütülen çalışma sonrası sahilin bütünüyle halkın kullanımına sunulacağını belirtti.

Projeye uzun süredir emek verdiklerini ifade eden Sarı, kimsenin mağdur edilmeyeceğini vurguladı. Arsa takası için gerekli zeminin oluşturularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığına iletildiğini kaydeden Sarı, bölgede proje çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bakanlık tarafından arsa sahiplerine tebligat gönderileceğini ve uzlaşma sürecinin yürütüleceğini belirten Sarı, şu ifadeleri kullandı: