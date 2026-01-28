Antalya’da kar ve tipi alarmı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da denize yakın kesimlerde fırtına ve sağanak yağış etkisini sürdürürken Toroslar’da kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Taşatan Yolu Hacıbeleni ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ BÖLGELERE ALINDI

Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Alanya ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında yolda kalan sürücüler ve araçlar, ekipler tarafından güvenli alanlara taşındı.

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Öte yandan, şiddetli yağışların ardından Dim Vadisi’nde bulunan Alacami Mahallesi grup yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya ve toprak parçaları yolu kapatırken, mahalle ile ulaşım geçici olarak kesildi.

EKİPLER SAHADA, UYARILAR SÜRÜYOR

Büyükşehir belediyesi ekipleri, heyelan bölgesinde yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede heyelan riskinin devam ettiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.