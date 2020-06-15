Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı

Denize atlamak için Kral Koyu kayalıklarına çıkarak mahsur kalan Tolga Konca, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu halatla kurtarıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde bulunan Kral Koyu’na gelen Tolga Konca, denize atlamak için daha önce birkaç kez tırmandığı kayalıklara çıktı.

MAHSUR KALDI

Bu kez ise farklı bir güzargah kullanan Konca, çıktığı kayalıklarda zeminin kaygan olması nedeniyle hareket edemedi.

Bir süre aşağı inmek için mücadele veren Konca, başarılı olamayınca paniğe kapıldı.

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İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların Konca’yı fark etmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kayalıklardan halatlarla Konca’nın bulunduğu alana inen itfaiye ekipleri, halata bağladıkları Konca’yı kurtardı.

"YANLIŞLIKLA FARKLI BİR YERE ÇIKMIŞIM"

Olay anını anlatan Konca, “Daha önce birkaç kez eğlenmek amacıyla çıktığım kayalıktan denize atlamıştım. Tekrar aynı noktaya çıkmak istedim ancak bu kez yanlışlıkla farklı bir yere çıkmışım. Zemin toprak olduğu için ayağa kalkamadım. İnmek isteyip inemeyince paniğe kapıldım. Yardımıma gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.