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    Antalya'da kısıtlamalı son pazar

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu son pazar gününde sahillerde turist yoğunluğu yaşandı. Turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:02
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    Antalya'da kısıtlamalı son pazar

    Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, kısıtlamadan muaf turistler sahil keyfi yaptı.

    Denize girip güneşlenen turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

    HAFTAYA YERLİ TURİSTLER DE AKIN EDECEK

    1 Temmuz itibarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

    Haftaya pazar günü sahillerde turistlerin yanı sıra, Türkler ve yerleşik yabancıların da olması bekleniyor.

    SAHİLLERE RUS AKINI

    Geçen hafta Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmasının ardından 2 günde kente 20 binden fazla turist geldi.

    Sahildeki yoğunlukta, Rus turistlerin yansıması da hissedildi.

    Antalya da kısıtlamalı son pazar #1

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    Antalya da kısıtlamalı son pazar #3

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