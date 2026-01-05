Antalya'da klima deposu alevlere teslim oldu

- Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda yangın çıktı.
- Ekipler, 7 itfaiye aracı ve iş makineleriyle yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.
- Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Antalya'da gece saat 02.00 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi üzerinde bulunan kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
DEPO YANGINI 2 SAATLİK MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede büyüyerek deponun tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangına 7 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeriyle müdahale edilirken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek amacıyla iş makineleri de çalışmalara destek verdi.
Yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Öte yandan yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.