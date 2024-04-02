Antalya'da komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü

İHA
Antalya'da Serik ilçesi Orta Mahalle'de, husumetli olduğu iddia edilen H.B.Y ile Şehmus Löklök arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
H.B.Y. evine geldiği Şehmus Löklök'ü bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaralanan Löklök, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası H.B.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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