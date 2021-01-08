Antalya’nın Finike ilçesinde bir müştemilata yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 46 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Finike ilçesi İskele Mahallesi'nde bulunan bir ikametin arka tarafındaki müştemilatta kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, belirlenen adrese baskın yaptı.

Kapıyı açıp selam vererek içeriye giren polisi karşısında görenler neye uğradığını şaşırdı.

Operasyonda 11 kişi kumar oynarken yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden 2 kişiye “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan şüpheli sıfatı ile işlem yapılırken, toplam 9 kişiye ayrı ayrı olmak üzere e 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet Etmek suçundan 1.336 TL, 11 şahsın her birine ayrı ayrı koronavirüs tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesine Muhalefet Etmek suçundan 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 46 bin 674 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da kumar baskını kamerada ViDEO