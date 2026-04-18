Antalya'da mermer ocağında araçtan düşen kişi öldü

Antalya'da mermer ocağında yükleyici araçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Finike ilçesi Alacadağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışan Turgay Kiraz, mesai bitiminde M.T.'nin kullandığı yükleyici araçtan düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
44 yaşındaki Kiraz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken Kiraz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
