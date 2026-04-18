Gaziantep'te tırla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü

Gaziantep'te kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı mevkiinde A.A. (40) idaresindeki kamyonet, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte S.A. (27) yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Kamyonette yolcu olarak bulunan H.A.'nın (30) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü A.A. ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
