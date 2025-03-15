DHA

Antalya, motorlu taşıtlar arasında ilk sırada yer alırken, aynı zamanda çok sayıda motosiklet kazasının yaşandığı bir şehir olarak dikkat çekiyor. Motosiklet kazalarını önlemek amacıyla Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler sıkılaştırılıyor.

Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan ve geçtiğimiz haftalarda Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından tanıtımı yapılan "Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı", şehrin sokaklarında trafik polislerinin hizmetine sunuldu.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada trafik denetimlerinin artırılacağını duyurmuş ve 2025 yılını "Motorlu Denetim Yılı" olarak ilan ettiklerini belirtmişti.

KARAVANDA BİLGİLENDİRİLİYORLAR

Bu eğitim karavanında motosiklet kullanıcılarına, yapmamaları gereken hatalar ve kask takmanın önemi gibi konular videolarla anlatılıyor. Motosiklet sürücüleri, karavanın içine girerek kural ihlalleri ile sadece kendi canlarını değil, diğer sürücülerin de hayatlarını tehlikeye atabileceklerini öğreniyorlar. Eğitim sırasında bir trafik polisi, sürücülere motosiklet bakımı, kaskın önemi ve dikkatli sürüş konularında bilgi veriyor.

"BU EĞİTİMLER TÜM ARAÇ KULLANICILARINA VERİLMELİ"

Motosiklet kullanıcılarından Dila Başuslu, uygulamanın oldukça faydalı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu tür eğitimlerin yalnızca motosiklet sürücülerine değil, tüm araç kullanıcılarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Trafikte saygı ve dikkat giderek azalıyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak daha dikkatliyiz, ancak araba kullananların da benzer eğitimlerle bilinçlenmesi gerekir. Ben yeni motosiklet ehliyeti aldım ve genç yaşta ehliyet alan arkadaşlarımıza da ciddi eğitimler verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

"MOTOSİKLET KULLANIYORSANIZ, EKİPMAN KULLANMALISINIZ"

Kasksız trafiğe çıkmadığını vurgulayan Başuslu, şu ifadeleri kullandı:

Bir anneyim ve motosiklet kullanmayı çok seviyorum, ancak hayatta kalmam gerektiğinin farkındayım. Kask, hayatımı koruyan en önemli ekipman. Eğer motosiklet sürüyorsanız, ekipman kullanmak zorundasınız; yoksa motosiklet sürmenin bir anlamı yok. Eğitim karavanında izlediğimiz videolar gerçekten çok öğreticiydi. Kask takmamanın tehlikeleri anlatıldı, bu da bana göre büyük bir cehalet.

"GENÇ SÜRÜCÜLER İÇİN BU EĞİTİMLER ÇOK ÖNEMLİ"

Eğitim karavanında motosiklet sürücülerine bilgi veren Tolga Özer de uygulamanın oldukça etkili olduğunu ve genç sürücüler için faydalı olacağını belirtti: