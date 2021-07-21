Antalya'da otellerde yer bulamayanlar araç ve yerde uyudu

Alanya ilçesinde tatile gelen vatandaşlar otellerde yer bulamayınca araçlarında uyudu.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen vatandaşlar yoğunluktan oteller ve pansiyonlarda yer bulamayınca geceyi araba ve kurdukları çadırlarda geçirdi.

Bayramı tatil yerlerinde geçirmek isteyen tatilciler, otel ve pansiyonlarda yer bulamayan, ilginç görüntüler oluşturdu.

Kalacak yer bulamayan insanlar, “Bulduğumuz yere yatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce dış turizm ile otellerden belirli doluluk oranına ulaşan Antalya, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaşırken, yurdun dört bir köşesinden gelip, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamadı.

Tatilciler, geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu. Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası deniz keyfi yapıyor.

YER BULAMAYINCA TURİSTLERE SİTEM ETTİLER



Vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamadıkları için böyle bir yönteme başvurduklarını anlatarak, “Geldik otel ve kamp yerlerinde yer yok. Ayrıca da çok pahalı. Arabada, etrafında geceyi geçiriyoruz. Bulduğumuz yere yatıyoruz” diyerek, yabancı turistlerin daha erkenden rezervasyonla konaklama alanlarını doldurmalarına da sitem etti.



