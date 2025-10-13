Abone ol: Google News

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Serik ilçesinde D-400 karayolu kenarında çıkan yangın, trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 13.10.2025 05:48
Antalya'da Serik ilçesi D-400 karayolu üzerindeki Yukarıkocayatak Mahallesi yakınlarında, yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER ALEVLERİ BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALDI

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, karayolundan geçen sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

