İstanbul’da kar manzarası: Aydos Ormanı beyaza büründü

- İstanbul'da süregelen kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oldu.
- Aydos Ormanı'nda karla kaplanan manzara havadan görüntülendi.
- Kar yağışı ve buzlanma sürücülere zorluk yaşattı, yetkililer uyardı.
İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası’nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini hissettirdi.
Yoğun kar yağışının ardından Aydos Ormanı tamamen beyaza büründü. Ağaçların ve ormanlık alanların karla kaplanmasıyla ortaya çıkan manzara, dronla kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi.
KAR YAĞIŞI ZAMAN ZAMAN ETKİSİNİ ARTIRDI
Gece saatlerinden itibaren süren kar yağışı, yer yer etkisini artırarak devam etti. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması, kış koşullarını daha belirgin hale getirdi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, buzlanma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.