TOKİ Erzincan kura çekimi CANLI İZLE: TOKİ kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ’nin Erzincan’da inşa ettiği 1.760 konutluk proje için kura süreci heyecanla bekleniyor.

Ev sahibi olmak isteyen binlerce başvuru sahibi, TOKİ Erzincan kura çekiminin hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını araştırılıyor.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak sonuçların nasıl sorgulanacağı da merak konusu oldu.

Peki, TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? TOKİ Erzincan kura çekimi canlı izleme linki ve kura sonucu sorgulama…

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda Erzincan’da yürüttüğü projede kura aşamasına gelindi.

Başvurularını tamamlayan vatandaşların merakla beklediği kura çekimi, 18 Ocak’ta saat 11.00’de noter gözetiminde yapılacak.

Erzincan genelinde inşa edilen 1.760 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, şeffaflık ilkesi kapsamında TOKİ’nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla kamuoyuna aktarılacak.

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşlar için sonuç sorgulama süreci başlayacak.

Asil ve yedek listelerin ilan edilmesiyle birlikte başvuru sahipleri, hak sahipliği durumlarını resmi kanallar üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ tarafından yapılacak duyuru sonrasında adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak sonuçlara kolayca erişim sağlayabilecek.