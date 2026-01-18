55 il için müjde verildi: Bugünden itibaren etkili olacak

- Meteoroloji, 55 ilde kar yağışının ve soğuk havanın etkili olacağını duyurdu.
- Sıcaklıklar belirgin şekilde düşmeye başladı.
- Birçok ilde kar yağışı bekleniyor.
Kış şartları yurt genelinde yeniden kendini hissettirmeye başladı.
Meteoroloji kaynaklarından paylaşılan güncel hava tahminlerine göre, çok sayıda ilde sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.
55 ilde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Batman
Diyarbakır
Gaziantep (KKY+KAR)
Kilis (KKY+KAR)
Mardin
Siirt
Şırnak
Ankara
Konya
Kayseri
Sivas
Eskişehir
Kırşehir
Kırıkkale
Niğde
Nevşehir
Çankırı
Aksaray
Yozgat
İstanbul (KKY+KAR)
Kocaeli
Sakarya
Bursa
Balıkesir
Kırklareli
Yalova (KKY+KAR)
Bilecik
Samsun
Bolu
Çorum
Sinop (KKY+KAR)
Kastamonu
Karabük
Bartın
Zonguldak
Düzce
Erzurum
Erzincan
Ağrı
Ardahan
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Hakkari
Kars
Muş
Artvin
Rize (KKY+KAR)
Trabzon (KKY+KAR)
Bayburt
Gümüşhane
Giresun (KKY+KAR)
Ordu (KKY+KAR)
Tokat
Amasya