55 il için müjde verildi: Bugünden itibaren etkili olacak

Meteoroloji’den gelen son değerlendirmeler, yurt genelinde hava koşullarının yeniden sertleşeceğini ortaya koydu. Yapılan açıklamaya göre, 55 ilde bugünden itibaren kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 10:05
  • Meteoroloji, 55 ilde kar yağışının ve soğuk havanın etkili olacağını duyurdu.
  • Sıcaklıklar belirgin şekilde düşmeye başladı.
  • Birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Kış şartları yurt genelinde yeniden kendini hissettirmeye başladı.

Meteoroloji kaynaklarından paylaşılan güncel hava tahminlerine göre, çok sayıda ilde sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.

55 ilde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Batman

Diyarbakır

Gaziantep (KKY+KAR)

Kilis (KKY+KAR)

Mardin

Siirt

Şırnak

Ankara

Konya

Kayseri

Sivas

Eskişehir

Kırşehir

Kırıkkale

Niğde

Nevşehir

Çankırı

Aksaray

Yozgat

İstanbul (KKY+KAR)

Kocaeli

Sakarya

Bursa

Balıkesir

Kırklareli

Yalova (KKY+KAR)

Bilecik

Samsun

Bolu

Çorum

Sinop (KKY+KAR)

Kastamonu

Karabük

Bartın

Zonguldak

Düzce

Erzurum

Erzincan

Ağrı

Ardahan

Bingöl

Bitlis

Elazığ

Hakkari

Kars

Muş

Artvin

Rize (KKY+KAR)

Trabzon (KKY+KAR)

Bayburt

Gümüşhane

Giresun (KKY+KAR)

Ordu (KKY+KAR)

Tokat

Amasya

