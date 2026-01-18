55 il için müjde verildi: Bugünden itibaren etkili olacak Meteoroloji’den gelen son değerlendirmeler, yurt genelinde hava koşullarının yeniden sertleşeceğini ortaya koydu. Yapılan açıklamaya göre, 55 ilde bugünden itibaren kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Sıcaklıklar belirgin şekilde düşmeye başladı.

Kış şartları yurt genelinde yeniden kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji kaynaklarından paylaşılan güncel hava tahminlerine göre, çok sayıda ilde sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. 55 ilde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı. KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER Batman Diyarbakır Gaziantep (KKY+KAR) Kilis (KKY+KAR) Mardin Siirt Şırnak Ankara Konya Kayseri Sivas Eskişehir Kırşehir Kırıkkale Niğde Nevşehir Çankırı Aksaray Yozgat İstanbul (KKY+KAR) Kocaeli Sakarya Bursa Balıkesir Kırklareli Yalova (KKY+KAR) Bilecik Samsun Bolu Çorum Sinop (KKY+KAR) Kastamonu Karabük Bartın Zonguldak Düzce Erzurum Erzincan Ağrı Ardahan Bingöl Bitlis Elazığ Hakkari Kars Muş Artvin Rize (KKY+KAR) Trabzon (KKY+KAR) Bayburt Gümüşhane Giresun (KKY+KAR) Ordu (KKY+KAR) Tokat Amasya İç Haber Haberleri Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı zorlaştırıyor

