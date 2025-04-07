Antalya'da otogar kargosunda yavru sincaplar bulundu

İHA

Antalya Otogarı'nda güvenlik birimlerinin dikkati sayesinde doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırılan 2 yavru sincap, kaçak şekilde kargolanmak üzereyken ele geçirildi.

Uygun olmayan şartlarda taşındığı tespit edilen hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından el konuldu.

DOĞAL ORTAMLARINA SALINACAK

Antalya DKMP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Otogarı güvenlik birimlerinin dikkati üzerine doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırılan 2 adet yavru sincap, uygun olmayan şartlarda kargolanmak üzereyken yakalanmıştır. Antalya DKMP Şefliği ekiplerince ilgilileri hakkında 4915 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlemleri yapmak ve doğal yaşam ortamlarına kavuşturmak üzere sincaplara el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.