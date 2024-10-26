Antalya'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde D-400 Karayolu Okurcular Mahallesi'nde, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Servet Ç. idaresindeki Hyundai marka 07HDR 97 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Rus uyruklu Nadezha Gehl (65) isimli kadına çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.