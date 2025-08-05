Antalya'da PÖH timleri, orman yangınlarına karşı sahada

Yaz aylarında insan kaynaklı yangınların sıkça görüldüğü Antalya’da, ormanları korumak için İl Emniyet Müdürlüğü özel bir uygulama başlattı. Türkiye'nin en geniş orman varlığına sahip illerinden biri olan kentte, Polis Özel Harekat (PÖH) timleri artık sadece terörle mücadelede değil, orman yangınlarına karşı da görevde.

PÖH timleri, ormanlık bölgelerde düzenli devriyeler gerçekleştiriyor. Araç içi kameralarla bölgeyi tarayan ekipler, termal drone destekli havadan denetimle olası tehditleri anında tespit ediyor. Orman içi ve çevresinde şüpheli kişiler gözlemlendiğinde ise hızlıca müdahale ediliyor.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, orman yangınlarını sadece çevresel değil, toplumsal bir sorun olarak gördüklerini belirterek, “Türk Polis Teşkilatı olarak yangınlara karşı da aynı duyarlılığı gösteriyoruz. Bir ağacın bile yanması bizi derinden yaralıyor. Bu nedenle teşkilat olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

GÖREV TANIMI BEKLENMİYOR, ANINDA MÜDAHALE

Yangınlara karşı verilen mücadelede görev tanımına bağlı kalmadan hareket ettiklerini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

Talimat beklemeden ekiplerimizi sahaya yönlendiriyoruz. PÖH timlerimiz, ‘mavi vatan’da olduğu gibi ‘yeşil vatan’ için de aynı hassasiyetle çalışıyor. Jandarma Özel Harekat ile koordineli biçimde görev alanlarını paylaşıyor, önleyici tedbirleri alıyorlar

TECRÜBE VE ARAZİ HAKİMİYETİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Arslan, PÖH timlerinin bölgeye olan hâkimiyeti ve geçmiş tecrübelerinin orman yangınlarının önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Antalya’da yangın riski taşıyan bölgelerin önceden tespit edilmesiyle daha etkin önlemler alındığını belirtti.

"Ormanlarımız artık daha güvende" diyen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: