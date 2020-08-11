Antalya'da polis memurundan su altında evlenme teklifi

Polis memuru Caner Erkek, 7 yıldır beraber olduğu kız arkadaşına su altında evlilik teklifi yaparak, nişan yüzüğü taktı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Caner Erkek, 7 yıldır birlikte olduğu Seval Opalay'a, su altında evlenme teklifi etti.

Kız arkadaşının teklifi kabul etmesi üzerine Erkek, Opalay'a yine su altında nişan yüzüğü taktı.

SU ALTINDA PANKART AÇTI

Kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi için su altını seçtiğini söyleyen Caner Erkek, "Su altında böyle bir sürpriz hazırlamak istiyordum." dedi.

Arkadaşları ve yakınlarıyla dalış için Sıçan Adası'na gittiklerini belirten Caner Erkek, dalış eğitmeni eşliğinde indikleri 5 metre derinlikte, 'Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık 'Seval'de boğulur. Sende boğulmaya razıyım sevgilim. Benimle evlenir misin' yazılı pankart açtığını anlattı.

"EVET DEYİNCE YÜZÜĞÜ TAKTIM"

Kız arkadaşının bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve heyecanlandığını belirten Erkek, "'Evet' yanıtını alınca da nişan yüzüğünü taktım" dedi.