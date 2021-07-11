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    Antalya'da sıcak havadan bunalan çiftçi, kamyon kasasını havuz yaptı

    Serik ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalan çiftçi, suyla doldurduğu kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.
    • AA
    • 11.07.2021 - 03:41
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 04:33
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    Antalya'da sıcak havadan bunalan çiftçi, kamyon kasasını havuz yaptı

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökhan Karaman (34), sıcak hava ve nemden bunalınca serinlemek amacıyla kamyon kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

    NBRANDA İLE KAPLADIĞI KASAYI SUYLA DOLDURDU

    Karaman, naylon brandayla kapladığı kasayı, boru yardımıyla kuyudan su çekerek 3 saatte doldurdu.

    Antalya'da sıcak havadan bunalan çiftçi, kamyon kasasını havuz yaptı-Video

    Bu şekilde serinleyen Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonra da sıcaklar bunalttıkça bu şekilde kasada serinlemeye devam edeceğini kaydetti.

    Antalya da sıcak havadan bunalan çiftçi, kamyon kasasını havuz yaptı #1

    Antalya da sıcak havadan bunalan çiftçi, kamyon kasasını havuz yaptı #2

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