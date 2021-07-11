Serik ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalan çiftçi, suyla doldurduğu kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökhan Karaman (34), sıcak hava ve nemden bunalınca serinlemek amacıyla kamyon kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

NBRANDA İLE KAPLADIĞI KASAYI SUYLA DOLDURDU

Karaman, naylon brandayla kapladığı kasayı, boru yardımıyla kuyudan su çekerek 3 saatte doldurdu.

Antalya'da sıcak havadan bunalan çiftçi, kamyon kasasını havuz yaptı-Video

Bu şekilde serinleyen Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonra da sıcaklar bunalttıkça bu şekilde kasada serinlemeye devam edeceğini kaydetti.