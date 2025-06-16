Antalya'da sosyal medyada kara kalem dolandırıcılığı

İHA
Dolandırıcıların oyunu bitmiyor..
Son olay Antalya'da yaşandı.
Antalya Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden kara kalem fotoğraf çalışması yaptırmak isteyen kişilere ulaşılarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.
KENDİ HESABINA HAVALE YAPTIRDI
Şüpheli S.D.'nin vatandaşların güvenini kazanarak banka havalesi yoluyla ödeme aldığı ancak vaadini yerine getirmediği tespit edildi.
TUTUKLANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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