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    Antalya'da soyunma kabini röntgencisine meydan dayağı

    Antalya Konyaaltı sahilinde soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.
    • İHA
    • 21.08.2020 - 16:51
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    Antalya'da soyunma kabini röntgencisine meydan dayağı

    Antalya'da Konyaaltı sahili beach parkında sahildeki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini fark etti.

    Çevredekiler ve cankurtaran ekipleri şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek, polisi aradı.

    Antalya'da soyunma kabini röntgencisine meydan dayağı VİDEO

    "ANAHTARIMI DÜŞÜRDÜM"

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.

    Kadınlar ise ‘Pislik, namussuz’ diyerek şahsa tepki gösterdi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

    Antalya da soyunma kabini röntgencisine meydan dayağı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

    Antalya da soyunma kabini röntgencisine meydan dayağı #2

    Antalya da soyunma kabini röntgencisine meydan dayağı #3

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