Antalya'da taksiciden koronavirüse cansız mankenli önlem

Antalya’nın turizm merkezi Kaleiçi’nde taksi şoförü Tuğrul Yüksek, koronavirüs salgınına rağmen müşterilerinin sürekli ön koltuğa oturmasını koyduğu kadın cansız manken ile engelliyor.

Antalya’nın merkezindeki tarihi Kaleiçi’nde 6 yıldır taksi şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Tuğrul Yüksek, aracında koronavirüs salgını nedeniyle bazı önlemler aldı.

Yolcu ile arasını şeffaf streç filmle ayıran Yüksek, uyarıcı yazılar da asmayı ihmal etmedi.

Aracında maske, kolonya bulunduğunu ve düzenli dezenfeksiyon işleminin yapıldığını bildiren belgeler de taşıyan Yüksek, ön yolcu koltuğuna ise sürekli müşterilerinin binmek istemesine ilginç bir yöntem buldu.

CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRDİ

Koronavirüse karşı kendisini ve yolcularını korumak isteyen Yüksek, ilk olarak yolcu koltuğunu kapattı. Bu işleme rağmen yolcuların ön koltuğa oturma istekleriyle başa çıkamayan ve zaman zaman tartışmalar yaşayan Tuğrul Yüksek, yan yolcu koltuğuna cansız bir kadın maketi yerleştirdi.

Mankene maske takan ve emniyet kemerini bağlayan Yüksek, böyle yolculuk yapmaya başladı.

Kırmızı maskeli kadın mankeni gören yolcular ise ön koltuğa oturma isteklerinden vazgeçti. 3 aydır bu uygulama ile rahat bir nefes aldığını dile getiren Yüksek, pandemi bitinceye kadar mankenle yolculuk yapmaya devam edeceğini belirtti.

Antalya'da taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem VİDEO

"GENÇLER DALGA GEÇİYOR"

Cansız manken uygulamasını yolcu ve vatandaşların takdirle karşıladığının altını çizen Tuğrul Yüksek, “’En iyisini, en doğrusunu sen yapıyorsun’ diyorlar. Mankenin arkada oturmasını isteyenler de oluyor. Ama genelde gruplar halinde aynı akraba ya da arkadaşlar aracıma biniyor. 3 kişi binebiliyor. Onlarda varsa bana, bende varsa onlara virüs bulaşmasın diye çabalıyorum. Polisler, bekçi vatandaşlar genelde gülümsüyor ve takdirle karşılıyor. Herhangi bir ceza almadım. İster istemez ilginç diyaloglar da oluyor. Burası genelde hafta sonu yoğun oluyor. Gençler dalga geçiyorlar. ‘Sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş’ diyorlar.” dedi.

"EVE ÇIKARMIYORUM"

Mankeni indirmeyi düşünmediğini ifade eden Yüksek, "Ama bazen vatandaşların alaycı tavırlarından sıkılıyorum. Mankeni indirirsem yine yolcu öne oturmak isteyecek. Akşam mankeni eve çıkarmıyorum, arabada kalıyor. Ama korkmuyor değilim, bir manken uğruna aracımın camını kırarlar diye." diye konuştu.