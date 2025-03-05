İHA

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki surlar, gözle görülür şekilde çatlaklar ve yarıklarla dolarken, artan tahribat hem tarihi yapıyı hem de çevredeki işletmeleri ve yayaları tehdit ediyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında iki gün süren yoğun sağanak yağış, surlarda ciddi göçüklere yol açmış, hatta çöküntünün yaşandığı bölgedeki bir işletmenin altında büyük bir boşluk oluşmuştu. Son dönemde genişleyen çatlaklar ve yıkılma riski, bölge için ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karancı, bu durumun beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, acil önlemler alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"BU YARIKLAR BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Başkan Karancı, surlardaki çatlaklar, kaya düşmeleri ve göçmelerin birçok faktöre bağlı olduğunu vurgularken en büyük nedenlerden birinin, yağmur sularının falezlere ve surlara etkisi olduğunu ifade etti:

Bu yarıklar bizler için sürpriz değil. Yüzey suları, güneye doğru akarken engellere çarpıyor ve tahribata neden oluyor. Ayrıca falezlerin üzerindeki yapılaşma da bu sorunun temel nedenlerinden biri. Daha önce bu durumu öngörmüştük ve maalesef şimdi gerçekleştiğini görüyoruz.

Karancı, jeolojide "Günümüz, geçmişin aynasıdır" prensibine dikkat çekerek, geçmişte yaşanan kaya düşmelerinin bugün de devam ettiğini belirtti. Antalya'nın tarihinde benzer olayların yaşandığını hatırlatarak şu örnekleri paylaştı:

1980’li yıllarda, Ordu Evi ve Tophane Çay Bahçesi civarında ciddi falez hareketleri gözlemlendi.



2001 yılında, Bambu Plajı’nın doğu kısmında büyük çatlaklar meydana geldi ve eski Lara Yolu trafiğe kapatıldı.



2010-2011 yıllarında, Konserve Koyu’nda benzer kaya düşmeleri yaşandı.



Bu bölgelerde önlem alınması gerektiğini defalarca dile getirdik. Ancak hala yeterli tedbirler alınmadı. Mevcut durumda Kaleiçi surlarında acil yıkılma riski var.

YILLIK HAREKET ÖLÇÜMLERİ YAPILDI

Karancı, falezlerin her yıl yaklaşık bir santimetre güneye doğru hareket ettiğini ve aşırı yük binmesi halinde bu oranın artabileceğini belirtti. Antalya’nın geçmişte doğal drenaj sistemine sahip olduğunu ancak zamanla kontrolsüz yapılaşmanın bu sistemi büyük ölçüde yok ettiğini söyledi:

Eskiden yedi arık sayesinde yağmur suları doğrudan denize ulaşıyordu. Ancak şimdi bu doğal yapılar kapatıldı. Yağmur suları kendine yeni yollar bulmaya çalışıyor ve bu da tahribatı hızlandırıyor.

Yetkilileri bir kez daha acil önlem almaya çağıran Karancı, Kaleiçi’nin tarihi mirasını korumanın sadece yapıların değil, bölgedeki insan yaşamının güvenliği açısından da kritik olduğunu vurguladı.