Antalya'da tarlada kalan 120 ton karpuzunu hayrına dağıttı

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Gaffar, hasat zamanı gelmesine rağmen tarladaki karpuzlarını satmamayı tercih ederek örnek bir dayanışma sergiledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde 10 dönümlük arazisinde yetiştirdiği yaklaşık 120 ton karpuzu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak açtı. Tek şartı ise alınan karpuzların satılmamasıydı.

SATAMAYINCA HAYRINA DAĞITTI

İhracat amacıyla ektiği karpuzların piyasada yaşanan bolluk nedeniyle değer bulmadığını belirten Gaffar, yaklaşık 400 bin liralık masrafa rağmen ürünlerini hayrına dağıtmaya karar verdi. Paylaşımın hızla yayılması üzerine tarlasına akın eden vatandaşlar, kısa sürede tüm karpuzları tüketti.

"PAYLAŞMANIN MUTLULUĞU, HER ŞEYE DEĞER"

“İhtiyacı olan gelsin, istediği kadar alsın” diyerek duyurduğu bu anlamlı çağrıya gösterilen ilgiye memnun kalan Gaffar, “Karpuzlarım hem büyük hem lezzetliydi. Bozulmalarına gönlüm razı olmadı. Paylaşmanın mutluluğu her şeye değer” dedi. İki gün içinde tarlası boşaldı, ancak geride büyük bir teşekkür ve takdir bıraktı.