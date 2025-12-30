Yağış Sonrası Son Durum: 30 Aralık İSKİ Baraj Doluluk Oranları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da aralık ayı itibarıyla etkisini artıran yağışlar, kentin su kaynaklarını yeniden gündeme taşıdı.

Son haftalarda yağan yağmurların ardından barajlardaki su seviyelerinde artış olup olmadığı merak konusu oldu.

Milyonlarca İstanbullu “Barajlar yeterince doldu mu? Güncel baraj doluluk oranları kaç oldu?” sorusu yanıt arıyor.

İSKİ, 30 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı.

30 ARALIK İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 18’in altına indi. Barajların ortalama doluluk seviyesi bugün itibarıyla yüzde 17,98 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı %19,09

Darlık Barajı %27,9

Elmalı Barajı %54,79

Terkos Barajı %17,15

Alibeyköy Barajı %11,83

Büyükçekmece Barajı %15,83

Sazlıdere Barajı %13,82

Istrancalar Barajı %43,05

Kazandere Barajı %4,39

Pabuçdere Barajı %4,02