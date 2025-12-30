Araç sahipleri için yarın son: Taktırmayana ceza yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticari araçları ilgilendiren kamera zorunluluğu uygulamasında süre hızla daralıyor.

Düzenleme, ticari yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı araçlar, belediyelere ait ya da belediyelerce yetkilendirilen toplu taşıma araçları ile taksi ve dolmuşları kapsıyor.

Amaç, yolcu ve sürücü güvenliğini artırmak ve denetimleri daha etkin hale getirmek.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte uygulama kademeli olarak hayata geçiriliyor. Buna göre:

2025–2023 model araçlar için kamera ve kayıt cihazı şartı 1 Ocak 2026 itibarıyla aranacak.

2022–2018 model araçlar için bu tarih 1 Ocak 2027.

2017 ve öncesi modellerde ise zorunluluk 1 Ocak 2028’de başlayacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kamera zorunluluğunda son viraja girildi. Taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarını kapsayan düzenleme, yılbaşı itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla birlikte araç içi kamera sistemi bulunmayan ticari taşıtlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Ayrıca denetimlerde kamera taktırmadığı tespit edilen araç sahiplerine cezai işlem uygulanacak.

Kamera sistemlerinin maliyeti ise araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Piyasada kamera fiyatlarının yaklaşık 2 bin TL’den başladığı, çözünürlük, kayıt süresi, gece görüşü ve ek güvenlik özelliklerine göre fiyatların yukarı yönlü değiştiği belirtiliyor.