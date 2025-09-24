Antalya'da tartıştığı sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladı

Trafik magandası bu kez kendini Antalya'da gösterdi..

Öğle saatlerinde Alanya ilçesinin Tosmur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan Ukraynalı sürücü ile turistlerin bulunduğu safari aracının sürücüsü arasında tartışma çıktı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA ÖNÜNÜ KESİP CAMINI YUMRUKLADI

İddiaya göre safari aracının sürücüsü önce Ukraynalı sürücünün aracına çarptı, daha sonra önünü kesip durdurdu. Araçtan inen sürücü küfür ederek, Ukraynalı sürücünün aracının camını yumrukladı.

Yoldan geçen bir kişinin sakinleştirmeye çalıştığı sürücü daha sonra safari aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Ukraynalı sürücü ise yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü hızla yayıldı.