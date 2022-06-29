Turizm sezonunun açılması ile birlikte toplu taşıma araçlarının şoförleri, turizm alanına yöneldi. Bu da otobüsleri sürücüsüz bıraktı. Şimdi 7-7 bin 500 liraya çalışacak personel aranıyor.

Antalya'da pandeminin sonra erip hayatın normale dönmesinin ardından turizm sezonu bu sene daha da canlandı.

Otellerde yaşanan doluluk ve yurt dışından gelenlerin artmasının ardından toplu taşımada çalışan birçok şoför, turist taşımaya yöneldi.

Bunun üzerine toplu taşıma araçlarında şoför sıkıntısı başladı.

“190 tane aracımız şoför olmadığı için yatıyor”

Konu ile ilgili İHA’ya konuşan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüs esnafının sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerinde bulundu.

Antalya trafiğinde çok ciddi anlamda yoğunluk olduğunu belirten Arslan, “Turizm sezonunun açılması ile birlikte şehrimizde ciddi anlamda şoför bulmakta zorlanıyoruz. Gerek ulusal basın olsun gerekse yerel basın olsun ilanlarımızı verdik. 190 tane aracımız şoför olmadığı için yatıyor. Ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. İş arayan arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. 12 ay iş garantisi var. İşleri hazır. 7-7 bin 500 TL maaş veriyoruz. Tabii maaşını az bulduğunu dile getiren arkadaşlarımız da var.” dedi.

Antalya’da toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı ViDEO

“En fazla otomobil kullanan şehirlerin başında geliyoruz”

Antalya’da pandemi öncesi günlük 400 bin yolcu taşındığını söyleyen Arslan, “Şu anda kısıtlamalar kaldırılmasına rağmen günlük 230 bin yolcu taşıyoruz. Türkiye verilerine baktığımız zaman en fazla otomobil kullanan şehirlerin başında geliyoruz. Ortalama iki kişiye bir otomobil düşüyor, en fazla araç sayısında ise 4’üncü sıradayız. Yeterli sayıda yolcuya ulaşamadığımız için de ister istemez ulaşım ücretleri artış gösteriyor. Aynı zamanda zarar etmemizden ötürü yeterli miktarda şoför arkadaşlarımıza iyi maaş veremiyoruz.” diye konuştu.

“Denetimler daha da sıkılaşacak”

Vatandaşların toplu taşımayı kullanması durumunda trafikte rahatlama olacağını dile getiren Arslan, “Biz şoför arkadaşlarımıza sabah 07.30 ile akşam 19.00 arasında klimaları açmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ama nedenler de ortadadır. Şoför arkadaşlarımız 3-3 bin 400 TL arasında günlük yakıt alıyor. Şoföre klima aç diyoruz, onlar da bize giderlerini atıyor. Tabii ki de denetimler yapılıyor, cezai işlemler yapılıyor. Bugünden sonra denetimler daha da sıkılaşacak.

“Yakıtta indirim devam ederse indirim düşünülür”

Yakıtta indirim devam ederse maliyetlerin üzerine kâr kalırsa ulaşımda indirim düşünülür. Bizim şu anda 300 civarında bir aracımız çalışıyor, 190 tane aracımız ise şoför olmamasından ötürü çalışmıyor. Son günlerde bize müracaat eden kişiler arasında ehliyetini çeşitli yönlerden almış arkadaşlarımız da var. Bizim bu arkadaşlarımıza da bir af getirilmesi yönünde bir talebimiz var.” dedi.