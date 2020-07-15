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    Antalya'da tramvayda maske gerginliği

    Tramvaya binen ve maske takmayan yolcunun, uyarıları dikkate almayarak diğer yolcular ile tartıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 17:02
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    Antalya'da tramvayda maske gerginliği

    Antalya’da, tramvaya bindiği sırada maske takmayan bir kadın, diğer yolculardan tepki gördü.

    UYARILARI DİKKATE ALMADI

    Yanında maskesi bulunduğu halde takmamakta ısrar eden kadına defalarca uyarıda bulunan yolcular, "Ödesin cezayı görsün" diyerek tepki gösterdi. Genç kadın ise "Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda" cevabını verdi.

    Daha sonra ise güvenlik görevlisi tarafından yolcuya yine ikazda bulunulurken, kadın da ikaz ve tepkilerin ardından tramvaydan indi.

    Antalya'da tramvayda maske gerginliği

    Antalya'da tramvayda maske gerginliği #1

    Antalya'da tramvayda maske gerginliği #2

    Antalya'da tramvayda maske gerginliği #3

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